‘Vliegschaamte’ duwt Zweden massaal naar de trein

Het treinverkeer in Zweden is met elf procent gestegen. Dat komt volgens het spoorwegbedrijf SJ door de bezorgdheid om het milieu. “

De in Zweden geboren beweging van ‘flight shaming’ - of in het Zweeds ‘flygskam’ - heeft ertoe bijgedragen dat steeds meer mensen de trein nemen. “We hebben een duw in de rug gekregen door de grote aandacht voor de milieuproblematiek”, zegt CEO Crister Fritzson.

De stijging van elf procent meer treinreizigers zou volgens Fritzson ook nog te maken hebben met een aantal verbeteringen in het boekings- en betalingssysteem van het treinbedrijf. Vooral reizigers die ook voor binnenlands verkeer een vlucht zouden nemen, zoals die tussen Stockholm en Malmo, kiezen nu eerder voor de trein.

De beweging is ook al voelbaar in andere landen. Een onderzoek uitgevoerd door de Zwitserse bank UBS zei dat één op de vijf mensen in verschillende Europese landen zeiden dat ze het afgelopen jaar minder vluchten hadden genomen door hun bezorgdheid om het milieu.