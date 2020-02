Philippe Clement zit na veldslag in Luik met enkele twijfelgevallen bij Club Brugge, maar wil nog niet aan Manchester United denken

Club Brugge likt zijn wonden na de veldslag op Sclessin, waar blauw-zwart met een puntje uit de loopgraven vertrok. Niet iedereen is 100% fit, al heeft coach Philippe Clement er nog geen volledig zicht op wie er zoal bij zal zijn zaterdag. Tegen Waasland-Beveren moet er gewonnen worden, maar het gevaar schuilt hem erin dat de partij tegen de sterren van Manchester United al in de hoofden zit.

Clement heeft lichte kopzorgen in aanloop naar de wedstrijd van zaterdagavond tegen Waasland-Beveren. Na de veldslag in Luik kampen enkele jongens met kwaaltjes. Daarom de brede selectie. “We zullen morgen zien wie allemaal fit is”, aldus Clement. “Er zitten een aantal jongens met probleempjes na Standard.”

Ook met de match van volgende week tegen Manchester United in het achterhoofd volgen er mogelijk een aantal wissels in de ploeg. Dagdromen over de sterren van de Premier League is weliswaar verboden: Clement waarschuwt zijn spelers voor onderschatting zaterdag.

“Ik weet hoe deze matchen leven in Beveren”

“Iedereen verwacht dat Club Brugge eventjes gaat winnen tegen Waasland-Beveren. Vorig seizoen heeft Club verloren van die ploeg. Met Genk verloren we toen ook tegen Cercle. Een klinkende zege komt nu eenmaal niet op bestelling, en dat heb ik mijn spelers ook duidelijk gemaakt. We zitten in een drukke periode met veel matchen dus iedereen zal top moeten zijn zaterdagavond. Ik ken Beveren heel goed, ik weet hoe die matchen leven daar. Voor hen staat die wedstrijd met stip aangeduid in de agenda.”

Clement was nog een half jaartje coach van Waasland-Beveren voor hij naar Genk trok. Zijn ex-ploeg is nog in volle degradatiestrijd.

Foto: BELGA

Club wil tijdens die laatste vijf matchen van het seizoen de voorsprong op de concurrentie zo groot mogelijk maken. Vormer zei het afgelopen woensdag al: “het wordt een cruciale periode”.

“Na die vijf matchen kan je een bepaalde rekening maken”, beseft ook zijn coach. “Hoe je de play-offs ingaat, bijvoorbeeld. Bij een eerste plaats krijg je een half punt voorsprong op de rest omdat je reguliere competitie wint. Tegenover bepaalde ploegen kan dat zelf een punt zijn. Zo’n dingen wegen zwaar door tijdens de eindafrekening.”

Muur openbreken

Tegen Waasland-Beveren moet Club waarschijnlijk opnieuw een muur openbreken. “Dat zijn we ondertussen gewoon. Er is constant mandekking. Als dat op één of twee spelers het geval is, oké. Maar op acht jongens? Dan wordt het vervelend om ruimtes te vinden. Daarom vind ik dat mijn spelers het goed gedaan hebben op Standard. Dat tikkeltje geluk om alles naar onze kant te trekken, hebben we gemist. Ik herhaal het nogmaals: elke match hebben we het meeste balbezit en de meeste kansen.”

Een opsteker: Dennis keert terug na een schorsingsdag.

Oproep naar de refs

Clement verstopte ook een oproep naar de refs in zijn betoog. Club Brugge had zich na de match op Standard fel geërgerd aan de leiding. “Ik zag Antwerp-Genk: ook daar lag de intensiteit heel hoog, maar er werd veel meer doorgespeeld. Uiteindelijk werd het daar ook een meer aantrekkelijke match. Als er telkens wordt gefloten voor een licht contact, lukt dat niet.”