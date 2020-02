Jordan Lukaku hard voor Marc Wilmots: “Hij zei gewoon: geef de bal maar Eden”

Jordan Lukaku kijkt zondag met Lazio Roma het Inter Milaan van zijn grote broer Romelu in de ogen. Het is voor het eerst dat de broertjes Lukaku elkaar op het veld zullen treffen. Naar aanleiding van die broederclash sprak Eleven Sports met Jordan. Die kwam in het gesprek nog eens terug op de fatale match tegen Wales op het EK 2016.

Nee, Jordan Lukaku houdt geen goede herinneringen over aan Euro 2016. Door enkele blessures mocht hij in de kwartfinale meespelen tegen Wales. Jordan ging er mee kopje-onder met de rest van de Rode Duivels. “Ik weet dat ik niet goed was”, zegt hij daar nu over. “Maar wat moet ik doen? We zijn 2020. Hoe lang moet ik nog treuren?”

Lukaku heeft in het interview geen vriendelijke woorden over voor toenmalig bondscoach Marc Wilmots. “Hoe dan ook. Als we dat EK hadden gewonnen, zou iemand hebben beweerd dat het dankzij hem was? Hij zou enkel geluk hebben gehad dat de spelers hem naar de titel zouden hebben geleid. De ploeg was goed, maar niemand wees ons weg.”

Wanneer de interviewer opmerkt dat Marc Wilmots er toch was, is het antwoord van Jordan Lukaku duidelijk. “Wie? Vond je hem goed? Ik vond hem niet zo goed. Met de spelers die hij had, zie hij gewoon: ‘Geef de bal maar aan Eden.’ Hij kon geen echte ploeg smeden. Dat was jammer. Maar dat doet niets af van het feit dat ik ook nergens was.”