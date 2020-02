Uitspraak over de bizarre goal in Virton-Beerschot valt uiterlijk op 21 februari

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maximaal een week nodig om zich uit te spreken over de eis van Beerschot om de recentste competitiewedstrijd in Virton nietig te verklaren en dus te laten herspelen op basis van een scheidsrechterlijke dwaling.

De Geschillencommissie Hoger Beroep luisterde vrijdag naar de pleidooien van zowel het Referee Department, dat de klacht aanvankelijk had verworpen, als Beerschot. Aanleiding voor de klacht van de ‘Ratten’ was het winnende doelpunt van Virton op de 23e speeldag in de Proximus League. In de 75e minuut nam de uitgekookte Lecomte een vrije trap, terwijl scheidsrechter Denil nog het muurtje van Beerschot aan het zetten was. Ribeiro Costa profiteerde van het tumult en de verrassing om Virton de 1-0 zege te bezorgen. Beerschot was furieus en haalde scherp uit naar de ref, die volgens de Ratten het doelpunt nooit had mogen goedkeuren.

Ook het Professional Referee Department van de KBVB bevestigde in zijn wekelijkse evaluatie dat het doelpunt van Ribeiro Costa afgekeurd had moeten worden. Beerschot voelde zich daardoor gesterkt om alsnog klacht neer te leggen. Maar het Professional Refereeing Department oordeelde dat de klacht niet overgemaakt diende te worden aan de disciplinaire instanties, omdat er geen inbreuk gemaakt is op de spelregels. Ref Denil interpreteerde de fase verkeerd, maar paste de regels wel correct toe. En dus is er geen grond om de 1-0 eindstand nietig te verklaren, laat staan de competitiematch in de Gaume te laten herspelen. Beerschot was het daar niet mee eens en tekende beroep aan.

De uitspraak is niet onbelangrijk, want Beerschot behoort met nog drie speeldagen te gaan net als Virton tot een van de vier leiders in de tweede ronde van 1B.