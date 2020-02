Duitse politie doet huiszoekingen bij extreemrechtse terreurgroep, ook agent verdacht: “Plannen voor burgeroorlog”

Vorige maand nog was er in Saksen-Anhalt een grote antifascistische betoging. Foto: BELGAIMAGE

De Duitse politie heeft vrijdag op dertien locaties, verspreid voer zes Duitse deelstaten, huiszoeking uitgevoerd in een onderzoek naar een extreemrechtse terreurgroepering. Er werden dertien mensen gearresteerd. Volgens Bild is een van de verdachten een politieagent.

Vijf verdachten behoren tot de harde kern van de groep. Ze worden ervan verdacht een “extreemrechtse terreurgroep” te hebben opgericht en zullen vrijdag of zaterdag voor de rechter moeten verschijnen. De overige acht verdachten zouden sympathisanten zijn. Ze hebben aangegeven dat ze de groep financieel willen steunen. Ook zouden ze bereid zijn om wapens aan te leveren en om deel te nemen aan toekomstige aanslagen. Alle verdachten zijn Duitsers.

Geen concrete plannen, wel doelwitten.

De plannen van de groepering waren volgens het parket nog niet concreet. Wel hadden ze al een lijst met doelwitten voor eventuele aanslagen: gaande van politici tot asielzoekers, moslims en moskeeën. “Het doel van deze groep was om de sociale orde van Duitsland zodanig te verstoren dat dat zou leiden tot een soort burgeroorlog”, aldus een woordvoerder van het Duitse federale parket.

Aanvankelijk was er te weinig bewijs voor een aanhoudingsbevel, maar daar hebben de huiszoekingen verandering in gebracht. De politie was specifiek op zoek naar verboden wapens. Het is niet duidelijk of deze gevonden werden.

De huiszoekingen vonden plaats in Baden-Württemberg, Beieren, Nedersaksen, Noord-Rijnland-Westfalen, Rijnland-Palts en Saksen-Anhalt.