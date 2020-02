Bruggeling ontkent dat hij vriendin wilde wurgen: “Het was enkel brutale seks”

Brugge - Een 32-jarige Bruggeling zit in de cel op verdenking van verkrachting en poging tot doodslag op zijn vriendin. Volgens het slachtoffer probeerde M.K. haar te wurgen, maar volgens de man gebeurde er iets heel anders.

De man van Poolse origine werd zondagochtend omstreeks vijf uur in de boeien geslagen. De hals van zijn vriendin vertoonde sporen van wurging. Volgens haar had M.K. haar tijdens de voorbije nacht verkracht en proberen te wurgen. De man werd door de onderzoeksrechter aangehouden en de raadkamer in Brugge heeft die aanhouding vrijdag verlengd.

Volgens de verdediging was er echter geen sprake van verkrachting of poging tot doodslag. “Mijn cliënt blijft erbij dat het om seks ging met wederzijdse toestemming”, zegt advocaat Alexander Verstraete. “Het ging om vrij brutale seks, maar dat was volgens mijn cliënt op vraag van zijn vriendin. Hij heeft haar zeker niet willen doden.”