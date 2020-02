Gletsjer ‘ter grootte van Malta’ scheurt af: “Nog nooit zo warm op Antarctica”

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een timelapse vrijgegeven van een gletsjer die afbreekt op Antarctica. Volgens ESA is het afgebroken stuk 300 km² groot, ongeveer zo groot als het eiland Malta. Wetenschappers vrezen dat de opwarming van de aarde verantwoordelijk is voor het afbreken van het stuk ijs. “Door de opwarming van de aarde, smelt het ijs zo snel dat de ijskap dreigt in elkaar te vallen”, klinkt het nog. Daardoor kan het zeeniveau de komende eeuwen met drie meter stijgen. In februari werd ook de “heetste temperatuur ooit” op Antarctica gemeten: 20,75 graden Celsius.