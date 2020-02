“Waarom zou seks met een kind gevaarlijk zijn?”: boze kijkers zoeken pedofiel thuis op na schokkende uitspraken

Een groepje boze kijkers hebben betoogd voor de woning van de Nederlandse pedoactivist Nelson. De aanleiding van het incident waren de uitspraken van de man in het NPO-programma Danny op straat. Daar pleitte hij voor de legalisering van pedofilie. De pedoactivist was niet thuis, maar toch moest de politie tussenkomen om de mensen te bedaren. “Ik zie het niet zitten om in het rijtje van Pim Fortuyn en Theo van Gogh te komen”, zegt Nelson.

De politie bevestigt aan De Telegraaf dat er een opstootje was bij de woning van de man. Ze hebben het incident naar eigen zeggen in de kiem kunnen smoren. “Daarna was het weer rustig.” De politie houdt de woning de komende tijd extra in de gaten en adviseert mensen dat “geweld nooit een optie is”.

In #dannyopstraat op @op1npo verheerlijkt ‘pedoactivist’ Nelson seks met kinderen. Deze beeldvorming vergroot het stigma. Pedofilie is niet gelijk aan kindermisbruik. Advies en hulp nodig? Bel anoniem en gratis naar 0800 266 64 36. — Stop it Now! (@StopItNow_NED) February 14, 2020

De aanleiding voor het opstootje was een fragment in het Nederlandse programma Danny op straat. Daarin pleitte Nelson voor het legaliseren van pedoseksuele betrekkingen. “Een kind van twee of drie jaar is toch ook ontwikkeld genoeg om te beslissen of hij een ijsje wil of naar de speeltuin wil gaan’’, zei hij. Om die reden meent hij dat een kind ervoor kan kiezen om seks te hebben met een volwassen persoon. “Ik denk dat die dingen heel goed te vergelijken zijn.”

“Je bent niet veilig”

Op Facebook haalt een vrouw die naar zijn huis was gegaan hard uit naar de man. “Je bent niet veilig, geloof me. Ik deins niet terug, voor niemand. Je zet jezelf weer op de radar, maar je komt aan de beurt. Veilig zul je nooit meer zijn. Dit kan gewoon echt niet.” Volgens de vrouw was de pedoactivist niet thuis.

Deze malloot blijkt in Lelystad te wonen. In zijn straat staat nu allemaal politie om aanvallen op hem voor te zijn.



Denk dat ik met enige zekerheid kan zeggen dat deze man geestesziek is en niet alleen anderen maar ook hij beschermd moet worden tegen zichzelf.#dannyopstraat https://t.co/oLgyyu1CiE — Remco Wirken ❎ (@Ar_Double_U) February 13, 2020

“Ik laat me adviseren door de politie en neem zelf ook maatregelen om mijn veiligheid te beschermen”, reageert de man na het opstootje bij het Algemeen Dagblad. “Ik hoop dat de rust snel wederkeert. Ik zie het niet zitten om in het rijtje van Pim Fortuyn en Theo van Gogh te komen. Gelukkig heb ik ook positieve reacties gekregen. Ik opende vannacht mijn inbox en daar zat zelfs fanmail tussen.”

Kinderbevrijdingsfront

Nelson maakte vroeger deel uit van de vereniging Martijn, een Nederlandse groep die ervoor ijverde om seksuele relaties tussen volwassenen en kinderen maatschappelijk aanvaard te krijgen. De vereniging was geen lang leven beschoren en werd verboden in 2012. Intussen heeft Nelson het ‘Kinderbevrijdingsfront’ opgericht. Het is naar eigen zeggen een ‘actiegroep voor zelfbeschikking en gelijke rechten voor kinderen’. Ze strijden voor meer acceptatie van seksuele relaties tussen volwassenen en kinderen.

