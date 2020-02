KV Oostende laat overbodige middenvelder Banda naar Zweedse kampioen vertrekken

KV Oostende heeft afscheid genomen van Emmanuel Banda (22). De Zambiaanse middenvelder verlaat de Belgische kust na 2,5 seizoenen en tekende een contract bij het Zweedse Djurgarden.

Banda streek in de zomer van 2017 neer in Oostende. KVO plukte hem destijds weg bij het Portugese Esmoriz, maar aan de kust kon hij zich nooit echt doorzetten. In zijn eerste seizoen kwam Banda nog tot 19 duels (drie goals, twee assists), nadien deemsterde hij weg. Een uitleenbeurt aan de Franse tweedeklasser Béziers bracht in 2019 even soelaas.

Dit seizoen viel Banda vaak naast de Oostendse selectie en vergaarde hij geen speelminuten. Sinds het begin van het nieuwe jaar trainde de Zambiaan mee met de beloften. Bij Djurgarden, de landskampioen van 2019 in Zweden, hoopt Banda zijn voetbalcarrière te herlanceren.