Straks levert ook Albert Heijn aan huis: wij vergelijken de service van alle supermarkten

Vanaf de lente levert Albert Heijn boodschappen aan huis in de regio Antwerpen. De supermarkt gaat zo de concurrentie aan met grote spelers Delhaize en Carrefour, die al langer de optie aanbieden. Is dat een verstandige zet van Albert Heijn? En wat bieden de andere ketens aan op het vlak van thuislevering?

Online bestelde boodschappen kan je vandaag al in pick up points van Albert Heijn ophalen. Maar vanaf deze lente kunnen klanten die in Antwerpen wonen, hun boodschappen ook aan huis laten leveren. “De ...