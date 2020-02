Leuvense band Brutus mag opwarmen voor Foo Fighters

/ Leuven -

Nadat Whispering Sons mee op tournee mocht met Editors, speelt opnieuw een Belgische groep in het voorprogramma van een wereldband. Het Leuvense metaltrio Brutus mag in juni opwarmen voor Foo Fighters. De band van Dave Grohl (51) neemt Brutus mee naar het Festival de Nîmes in Zuid-Frankrijk.