Britse backpackster dood teruggevonden in Nieuw-Zeeland: politie staat voor raadsel

De Nieuw-Zeelandse politie heeft het lichaam van de vermiste Britse backpacker Stephanie Simpson gevonden. De 32-jarige Simpson was gaan trekken in Mount Aspiring. Ze werd afgelopen zaterdag voor het laatst gezien. Hoe de vrouw om het leven is gekomen, is niet geweten.

Toen maandag de vrouw niets van zich liet horen, begon de politie een zoekactie met meer dan tien agenten en twee speurhonden. Ook werd een politiehelikopter ingezet en gebruikte men drones om te zoeken naar de jonge vrouw. De politie gaf aan vooral te zoeken in het gebied van Fantail Falls tot Mount Brewster. Ook werd er gezocht bij Brewster Hut, Mount Armstrong en Makarora Valley. De politie gaf toe dat het om een zeer groot gebied was. Bovendien was een groot deel ervan “moeilijk begaanbaar terrein”.

Tijdens de zoektocht was de familie van Simpson in Essex wanhopig aan het wachten op goed nieuws. In gesprek met NZ Herald zei Sam Hazelton, de zwager van Stephanie, eerder deze week dat de familie ten einde raad was: “Het is onvoorstelbaar. Verschrikkelijk. Iedereen hoopt zo dat ze wordt gevonden.” Het lichaam van Stephanie Simpson werd vrijdag gevonden in het gebied van Pyke Creek. Hoe de vrouw om het leven is gekomen, is niet geweten.