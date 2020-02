Acht Belgen mogen zondag quarantaine verlaten, nog niet duidelijk wanneer besmette Belg naar huis mag

Voor acht Belgen zit de quarantaine in het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek er bijna op. Zij kwamen terug uit China en moesten twee weken in quarantaine blijven. Acht van hen mogen zondag naar huis. Voor de enige besmette Belg ziet het er ook goed uit, maar het virus is toch nog niet verdwenen.

“Voor acht van hen ziet het er goed uit. Zij hebben al vijf keer negatief getest. Als de zesde ook negatief is, mogen ze zondag het ziekenhuis verlaten”, zegt Jan Eyckmans, woordvoerder van de FOD Volksgezondheid. Die acht krijgen contactgegevens van een gezondheidsinspecteur en mogen dag- en nacht bellen als er toch symptomen zouden opduiken.

Voor de enige besmette Belg is het nog niet duidelijk wanneer de quarantaine er opzit. “Hij test voorlopig nog altijd positief, maar de laatste resultaten waren gunstig. Het aantal ziektedeeltjes blijft dalen en van het moment dat hij negatief test, mag hij naar huis. We testen hem nu iedere dag. Maar voorspellen wanneer dat negatief resultaat er zal zijn, kunnen we niet. Dat kan morgen, zondag of pas binnen vijf dagen zijn. We weten het niet.”

Als de man toch negatief test, zal hij immuun zijn aan het virus en kan hij de ziekte dus niet meer krijgen. “De man kan dus zelfs als hij wil terug naar China reizen om zijn vrouw te zien.”

In Neder-Over-Heembeek verblijven nog twee andere Belgen die afgelopen zondag met een Britse vlucht vanuit China kwamen. Zij testen momenteel negatief, maar moeten ook twee weken in quarantaine blijven.