Koen Geens (CD&V) onverwacht bij koning Filip uitgenodigd

Een onverwachte wending na opnieuw een dag vol politieke hoogspanning. Koninklijke opdrachthouder Koen Geens (CD&V) werd vanavond om 18 uur bij de koning verwacht. Dat bevestigt het paleis. De timing van de audiëntie is opvallend. Normaal gezien was het volgende verslag bij de koning pas voor maandag geprogrammeerd.

Eerder op de dag herhaalde PS-voorzitter Magnette dat het zeer moeilijk onderhandelen was met N-VA. Hij vroeg zich luidop af of verder onderhandelen nog zinvol was. “J’en ai mare”, klonk het. Een regering met de PS en N-VA was de denkpiste waarop Koen Geens aan het werken was. Wat Geens bij de koning gaat doen, is voorlopig niet duidelijk. Volgens Le Soir ziet het ernaar uit dat hij zijn opdracht gaat teruggeven. De uitspraken van Paul Magnette zouden de aanleiding zijn.

Om 19 uur is een persconferentie gepland op het kabinet van Geens.

LEES MEER. Na het ultimatum van Paul Magnette: wat als PS niet meer wil onderhandelen met N-VA?

Koen Geens werd op 31 januari onverwacht het veld ingestuurd, als opvolger van informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR). Ook zij gingen enkele dagen voor afspraak naar de koning om hun opdracht terug te geven.