Moedig : Argentijnse Gomez wil als eerste transgender profvoetbalster worden

Mara Gomez (22) werd geboren als jongen, maar na haar transitie gaat ze als vrouw door het leven. Gomez tekende een contract bij Villa San Carlos in de Argentijnse profcompetitie. Ze wacht nu op groen licht van de Argentijnse voetbalbond om als profvoetbalster aan de slag te gaan.

LEES OOK. Voetbal Vlaanderen versoepelt reglementen voor transgenders

Het is een volstrekt nieuwe situatie voor de Argentijnse voetbalbond. Nog nooit speelde een transvrouw in een professionele Argentijnse competitie. In afwachting van de goedkeuring van het dossier, traint Gomez al tussen haar medespeelsters. Gomez hoopt alvast op een positief signaal van de voetbalbond: “Wij zijn ook mensen die kansen en mogelijkheden verdienen. We zijn nog steeds de sociale groep die het meest lijdt onder discriminatie.”

In ons land is het sinds 2018 makkelijker om van geslacht te veranderen. Voetbal Vlaanderen keurde dan ook sinds november vorig jaar een regel goed, waardoor transgenders makkelijker kunnen wisselen tussen vrouwen- en mannencompetities.