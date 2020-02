Het aantal meldingen van geluidsoverlast is vorig jaar in Leuven licht gedaald. Vanuit de Riddersstraat, daarentegen, kreeg de politie een derde meer klachten. Dat blijkt uit de criminografiecijfers 2019 van de politie Leuven.

De Leuvense politie registreerde vorig jaar 2.745 meldingen van geluidsoverlast. Dat is een daling met 97 klachten of 3,4 procent in vergelijking met een jaar eerder. “Maar het blijft nog altijd ...