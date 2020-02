Kleine chip van Belgisch bedrijfje krijgt de snurker stil

Een Waals bedrijfje is goed op weg om een oplossing op de markt te brengen tegen obstructieve slaapapneu. Een kleine chip wordt ingeplant in de tong en geeft impulsen waardoor de luchtpijp vrij en de slaapkamer stil blijft. De eerste patiënten in België worden eind deze maand geopereerd.

Het lijkt een beetje sciencefiction, de oplossing die Nyxoa bedacht voor obstructieve slaapapneu. Dat is een medische aandoening waar je zwaar van gaat snurken en waar ongeveer 800.000 Belgen last van hebben. “Er wordt een chip ingeplant in de tong”, zegt Olivier Vanderveken, hoogleraar aan de UA en diensthoofd op de afdeling Neus, Keel en Oor aan het UZ in Antwerpen. “Daarvoor maken we een sneetje in de kin en tussen twee spierlagen bevestigen we de vleugels van die chip langs de tongzenuw. Daarna wordt de chip bediend met een patch waarin een batterijtje zit. Daarin is een specifiek patroon geprogrammeerd, dat impulsen stuurt naar de chip. Er is geen rechtstreeks contact tussen patch en chip, het systeem werkt zoals je tegenwoordig smartphones of je tandenborstel draadloos kunt opladen. De impulsen zorgen ervoor dat de tong tijdens de slaap beweegt en de luchtpijp niet meer versperd wordt.”

Stiller en goedkoper

De tot nu toe gebruikte oplossing voor slaapapneu was een drukmasker dat de lucht onder hoge druk in de luchtpijp stuwt. “Maar dat maakt enorm veel lawaai en onder meer daarom gebruiken patiënten het niet altijd.”

In de VS werd eerder al een systeem ontwikkeld dat ook zo’n chip gebruikte, maar daarvoor moest ook een pacemaker ingeplant worden én een sensor aan de ribbenkast. “Maar dat systeem kost zo’n 20.000 euro. De verwachting is dat het systeem van Nyxoa toch een stuk goedkoper zal zijn.”

De eerste operaties gaan eind deze maand al in het UZ Antwerpen door. “Dat kadert in een nieuwe fase van klinische tests. Als deze goed zijn, maakt het kans om goedgekeurd te worden door de Amerikaanse Food and Drug Administration, waarna het op de markt kan komen.”

Ook de farmabusiness heeft vertrouwen in het product, dat onlangs nog 25 miljoen euro extra kapitaal ophaalde voor de verdere ontwikkeling.