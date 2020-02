De duffe schilder die een cultheld werd: Bob Ross overleed 25 jaar geleden, maar doet vandaag een hele industrie draaien

“De Eddy Wally van de kunst”, noemen kenners hem. Het zal de fans van de Amerikaanse schilder Bob Ross een zorg wezen. Zij kijken urenlang op tv hoe hij boompjes, bergen en beekjes schildert. “De perfecte mindfulness” vinden ze, en ze kopen zelfs sokken, truien en sleutelhangers met z’n hoofd op. Of hoe iemand die al 25 jaar dood is en baadt in kitsch weer helemaal hip is. Tot uitverkochte Bob Ross-feestjes toe.