Overheid vraagt Google beelden kerncentrales te ‘blurren’

Het FANC, de nucleaire waakhond in ons land, vraagt Google met aandrang de luchtbeelden van kerncentrales in ons land onscherp te maken. “Voor het FANC is het primordiaal dat nucleaire sites voldoende beveiligd zijn en dat satellietbeelden van deze centrales wazig worden gemaakt”, antwoordde minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) op een vraag van partijgenoot Franky Demon.