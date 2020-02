Niet de grootste grapjas, wel de slimste grapjes: worden ‘memes’ het nieuwste wapen in de Amerikaanse kiesstrijd?

De hipste zet in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen is er voorlopig één van de 77-jarige Michael Bloomberg. De miljardair staat nochtans niet meteen bekend als een vrolijke frans. De Democratische presidentskandidaat verspreidde deze week via het internet een aantal ‘memes’, visuele grapjes die bij jongeren erg populair zijn. De ex-burgemeester van New York geeft miljoenen uit aan een bedrijf dat hem daarbij helpt. Worden dit de verkiezingen van de memes?