14-jarige meisje vermist: wie heeft Céliane gezien?

Het Parket van Luik, de politie en Child Focus zijn op zoek naar de 14-jarige Céliane Neuray. Ze werd afgelopen dinsdagavond 11 februari 2020 voor het laatst gezien in de rue d’Hognoul in Awans, een gemeente in de provincie Luik. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Céliane is tussen 1m65 en 1m70 lang en normaal gebouwd. Zij heeft lang kastanjebruin haar. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg zij een zwarte trainingsbroek met twee reflecterende strepen aan de zijkanten, een suède jas in camelkleur en zwarte glanzende baskets met pareltjes en witte zolen. Zij had eveneens een rechthoekige witte tas bij zich.

Hebt u Céliane NEURAY gezien of weet u waar zij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30 30 0 of via Child Focus op het nummer 116 000

U kunt ook getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.