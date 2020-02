Dit is de nieuwe voorzitter van de Antwerpse socialisten: “SP.A weegt zichtbaar op dit beleid”

Antwerpen -

Tatjana Scheck wordt op zaterdag 15 februari wellicht verkozen tot de nieuwe voorzitter van SP.A Antwerpen. Ze is namelijk de enige kandidaat voor de functie. Scheck wil de Antwerpenaars warm maken voor de sociaaldemocratie. Ze beseft dat dit een zware opdracht is, maar nu haar partij weer mee aan de knoppen zit in het stadhuis is ze optimistisch. “Onze schepenen bewijzen dat ze de tanker echt wel doen draaien”, zegt Scheck.