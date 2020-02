Roberto Martinez wil Marouane Fellaini terug bij de Rode Duivels (maar coronavirus kan roet in het eten gooien)

Roberto Martinez staat open voor een terugkeer van Marouane Fellaini naar de Rode Duivels. De 32-jarige middenvelder stopte na zijn transfer naar het Chinese Shandong Luneng in maart van vorig jaar als international, maar liet recentelijk weten een terugkeer te overwegen. Tot blijdschap van de bondscoach dus.

“Hij beschikt over een uniek profiel”, aldus Martinez toen hem op een bijeenkomst van bedrijfsleiders gevraagd werd naar Fellaini. “Ik wil als coach zo veel mogelijk profielen in mijn selectie. Op het WK is nog gebleken hoe belangrijk Fellaini kan zijn (hij scoorde als invaller de gelijkmaker tegen Japan en blonk uit tegen Brazilië, nvdr.). Hij is moeilijk te vervangen. Ik volg hem van dichtbij en stelde vast dat hij in China nog steeds een hoog niveau haalt."

Martinez zal van één van zijn vaste regels moeten afstappen. Spelers die in de voorronde mee de kwalificatie afdwongen, krijgen bij de bondscoach de voorkeur in de definitieve selectie van 23 voor een groot toernooi. Maar voor Fellaini – al bijna een jaar gestopt bij de Duivels – zal hij wellicht een uitzondering maken. “Het EK is pas over vier maanden”, aldus Martinez. “Dat is een eeuwigheid in het voetbal. Maar ik sta open voor een terugkeer, en Marouane ook. We zullen eerst zien hoe het in China afloopt met het coronavirus. ”

Het coronavirus kan dus roet in het eten gooien voor Fellaini. De Rode Duivels vertoeven van 23 tot en met 30 maart een week in Qatar waar ze twee wedstrijden zullen spelen. (lvdw)