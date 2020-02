Breendonk / Liezele / Puurs-Sint-Amands / Ruisbroek -

In het station van Puurs (Puurs-Sint-Amands) is een dertiger donderdagavond door het lint gegaan toen hij nipt zijn trein richting Antwerpen miste. De ­man vond dat de rit te vroeg was vertrokken, en sprong dan maar op de ­sporen om het gevaarte tegen te houden.