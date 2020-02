Sensatie in Oostenrijk: ploeg die verloor van Club Brugge maakt einde aan straffe reeks van Salzburg en wipt naar koppositie

Kent u LASK Linz nog? De Oostenrijkers werden in de voorrondes van de Champions League uitgeschakeld door Club Brugge. In eigen land is de club echter bezig aan een straf seizoen.

LASK debuteerde dit seizoen in de voorrondes van het kampioenenbal nadat het tweede was geworden in de Oostenrijkse Bundesliga. Uiteraard achter topploeg Red Bull Salzburg, dat voor de zesde keer op rij de titel pakte.

Ook dit seizoen was er lange tijd geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg die met 6-2 en 1-4 won van Racing Genk in de Champions League. Onder andere door de ontbolstering van spits Erling Haaland reeg de club de zeges met veel doelpunten aan elkaar. Van de laatste vier wedstrijden werd er slechts eentje gewonnen, maar niemand stelde een nieuwe titel voor Salzburg echt in vraag.

Tot LASK, dat Salzburg voor eigen volk op 2-2 hield, in de eerste wedstrijd van 2020 hun grote rivalen een eerste nederlaag aansmeerde sinds november 2016. Doelpunten van Masaya Okugawa (40’) en Enock Mwepu (81’) konden twee goals van Dominik Frieser (20’, 56’) en eentje van James Holland (25’) niet uitwissen: 2-3 en einde van een ongeslagen reeks van 52 wedstrijden.

LASK are the first away team to beat Red Bull Salzburg at home in the Austrian Bundesliga since November 2016.



WWWWWWDWWWDWWDDWWWWDWWWWWWWWWWWWWDWWWWDWWWWWWWWWWWWDWL



The 52-game streak ends. pic.twitter.com/NcgdNGoPFt — Squawka Football (@Squawka) February 14, 2020

Play-offs

Sensatie in Oostenrijk want Linz wipt na negentien speeldagen naar de leiding in de Bundesliga, met eentje meer dan Salzburg. Dat wil nog niet zeggen dat LASK z’n eerste titel sinds 1965 binnen heeft. In Oostenrijk zijn er, net zoals in België, namelijk play-offs met de beste zes en gehalveerde punten. In de reguliere competitie zijn er nog drie wedstrijden te spelen.

Intussen doet LASK ook nog mee in de Europa League, waar het AZ treft op 20 en 27 februari. Salzburg neemt het daarin op tegen Eintracht Frankfurt. Een week later staan de halve finales van de beker gepland. Op het programma: LASK Linz - Red Bull Salzburg.