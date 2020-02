De man van 100 miljoen is terug: Eden Hazard na 81 dagen weer in selectie van Real Madrid

Na een afwezigheid van 81 dagen door een enkelblessure is Eden Hazard eindelijk klaar voor een comeback bij Real Madrid. De Rode Duivel zit in de wedstrijdselectie voor de competitiematch van zondagavond tegen Celta de Vigo. “Het is tijd voor hem om terug te keren in het team. We winnen er zo een geweldige speler bij”, zei coach Zinedine Zidane zaterdag op de persconferentie.

“Working hard and having fun”, schreef de aanvaller voor wie De Koninklijke 100 miljoen euro betaalden afgelopen zomer op Instagram. Hazard staat te popelen om weer te mogen flitsen. Hij traint al twee weken mee met de Madrileense groep en ondervond deze week, ondanks fysiek zware oefeningen, geen last van de enkelblessure die hij op 26 november opliep bij een tackle van Thomas Meunier in de Champions League-wedstrijd tegen PSG.

In de 81 dagen afwezigheid sindsdien moest de aanvaller zestien wedstrijden toekijken. Dat zijn er drie wedstrijden meer dan hij tot nu toe speelde voor Real, de leider in de Spaanse Primera Division. Hazard kwam daarin slechts één keer tot scoren en deelde vier assists uit.

Foto: REUTERS

“Met Hazard winnen we er een geweldige speler bij”, zei Zidane zaterdag op de persconferentie. “Hij is klaar om terug te keren bij de ploeg. Hij traint al even prima mee, maar hij heeft natuurlijk drie maanden geen wedstrijden gespeeld. Fysiek is hij alleszins klaar om spelen.”

Volgens huiskrant Marca schatten de dokters van De Koninklijke de fysieke paraatheid van onze landgenoot op zo’n 60 procent. De verwachting is dat Hazard zondag in de competitiewedstrijd tegen Celta de Vigo 30 tot 45 minuten - “als de omstandigheden dat toelaten voor een speler die 2,5 maand niet gevoetbald heeft” - krijgt van Zinédine Zidane, die tot nu toe alle risico’s wilde vermijden met zijn sterspeler. Om een week later weer in de basiself te staan tegen Levante.

Het grote doel is om Hazard topfit te hebben voor het belangrijke einde van de maand wanneer de Madrilenen het in de Champions League opnemen tegen Manchester City (26 februari) en een paar dagen later in de competitie tegen grote rivaal FC Barcelona (1 maart). “Ik ben blij dat Hazard terug is. Hij gaat ons team enorm helpen”, aldus ploegmaat Vinicius Junior.