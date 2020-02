Charles De Ketelaere mede dankzij vriendin Jozefien vaste waarde geworden bij Club Brugge? “Ik ben verliefd, en dat geeft je vleugels, zeker?”

Hij kon tennissen als de beste, maar koos voor het voetbal en dat bleek de juiste beslissing. Welkom in de wondere wereld van Charles De Ketelaere, de amper 18-jarige knaap van Club Brugge die in de schaduw van Jan Breydel opgroeide, in oktober plots tegen PSG mocht spelen, en in 2020 een vaste waarde werd. De enige aanvaller die dit jaar al kon scoren voor blauw-zwart? Ja hoor, CDK. Om nog even in Valentijnsfeer te blijven: “Ik ben verliefd, en dat geeft vleugels, zeker?”