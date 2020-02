De ‘Grote Haalandshow’ gaat onverminderd door: Dortmund blikt Frankfurt eenvoudig in

Borussia Dortmund had in eigen huis geen enkele moeite met Eintracht Frankfurt. De Borussen wonnen met 4-0, Erling Haaland en Jadon Sancho maakten van de gezondheidswandeling gebruik om hun fenomenale statistieken nog wat aan te scherpen.

Een vrije trap van Guerreiro belandde eerst nog op de paal, maar nog voor rust brak Piszczek met een harde, lage knal de ban voor de thuisploeg. In de tweede helft deden Sancho, op aangeven van Axel Witsel, en Haaland de boeken helemaal toe. Voor de negentienjarige Sancho is het al het 13e doelpunt van het seizoen. De flukse Brit liet ook al 14 assists noteren. Ook Haaland blijft maar verbazen: het Noorse winterkoopje van de Borussen trof voor de achtste keer raak in vijf Bundesliga-wedstrijden.

Dortmund-Frankfurt: 3-0.. Video: ATV

Guerreiro legde de 4-0 eindstand vast een kwartier voor het einde. Naast Witsel stond ook Thorgan Hazard opnieuw in de basis. Beide Rode Duivels speelden de hele wedstrijd. Dortmund nadert door de overwinning tot op een punt van leider Bayern München, dat zondag pas in actie komt in Keulen.

Bekijk de andere doelpunten hier:

Dortmund-Frankfurt: 1-0.. Video: ATV

Dortmund-Frankfurt: 2-0.. Video: ATV