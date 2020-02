Tielemans en Dendoncker houden elkaar in evenwicht, Carrasco kan puntenverlies van Atletico niet afwenden

In de Premier League heeft Leicester de kans gemist om over Manchester City naar plek twee te wippen. Het bleef tegen Wolverhampton op een scoreloos gelijkspel steken in het Molineux Stadium. In La Liga kreeg Yannick Carrasco een kwartier speeltijd van Diego Simeone, maar het bleef 2-2 in Valencia.

De interessante affiche tussen Wolverhampton (met Leander Dendoncker) en Leicester City (met Youri Tielemans en invaller Dennis Praet) in de Premier League leverde geen doelpunten op. Thuisploeg Wolves dacht op slag van rust te scoren, maar het kopbaldoelpunt van Willy Boly werd afgekeurd wegens buitenspel. Leicester moest het slotkwartier met een man minder volmaken na rood voor Choudhury, net nadat Praet ingevallen was voor Tielemans. De Foxes sleepten desondanks een punt in de wacht. Leicester is na 26 speeldagen derde, Wolverhampton zevende.

Dendoncker zag een doelpunt bij de Wolves afgekeurd worden Foto: REUTERS

Invaller Carrasco kan het tij niet keren bij Atletico

Atletico Madrid leed op de 24e speeldag in de Spaanse La Liga opnieuw puntenverlies. De topper op bezoek bij Valencia eindigde op een 2-2 gelijkspel. Llorente (15.) en Thomas (43.) zetten de Madrilenen telkens op voorsprong, maar Gabriel (40.) en Kondogbia (59.) brachten Valencia langszij. Yannick Carrasco probeerde Atletico in een invalbeurt van 15 minuten tevergeefs nog de drie punten te bezorgen. In de stand moeten Carrasco en co. vrede nemen met de vierde plek, op 12 punten van stadsrivaal en leider Real Madrid. Valencia bezet de zesde plaats.