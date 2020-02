Een wonder dat het nog bestaat: de negen levens van ‘Het Lam Gods’

Gent -

Canvas zendt zondag het eerste deel uit van een driedelige documentaire over de verbluffende restauratie van De aanbidding van het Lam Gods. Maar dat er überhaupt nog een schilderij wás om onder handen te nemen, is al een mirakel op zich. In zijn bijna 600 jaar lange bestaan ontsnapte Gents grootste kunstschat aan de furie van beeldenstormers en aan een brand. Panelen werden van elkaar gescheiden, verzaagd en versjacherd. Bezetters sleepten het altaarstuk weg als oorlogsbuit. ­Stukken van Het Lam Gods kwamen terecht in het Louvre, maar ook in een ondergrondse zoutmijn. Een sluwe dief bracht een blijvend litteken aan. Maar het waren steevast de Gentenaars zelf die Het Lam hebben gered van de vernietiging. Een reis door de tijd langs de meest markante avonturen van onze parel.