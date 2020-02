Geen plaats voor dierenleed op jaarlijkse Vechthoendershow: “Vechthanen moet je eren als erfgoed, niet laten vechten”

Linter / Dilsen-Stokkem -

De laatste tijd is er veel te doen geweest rond illegale hanengevechten. Maar tijdens de Jaarlijkse Vechthoendershow in Linter heeft dierenleed geen plaats. De organisatie wil het publiek laten kennismaken met de rassen van verschillende kwekers. Zoals de Luikse vechters van Pierre Vranken (73) uit Dilsen-Stokkem, die al zijn hele leven is begeesterd door het ras.