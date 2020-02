Jordan Lukaku spreekt nog eens en het is meteen raak: “Romelu is al duizend keer begraven, waarom?”

“Ik had het moeilijk met de houding van veel journalisten tegenover mijn broer”, aldus Jordan, die door een blessure van zijn rechtstreekse concurrent Senad Lulic kans maakt om zondag te spelen. “Romelu werd in België bij elke concurrent begraven. Eerst was er Christian Benteke. Toen die zich blesseerde, moest Romelu starten tegen Kroatië. Mijn God, we moeten met Lukaku spelen… pfff, zeiden ze. Twee goals. Kwalificatie (voor het WK 2014, nvdr.). Bedankt.”

“Op het WK begon hij slecht”, ging de linksback rustig verder. “Divock speelde. Wesley Sonck zei dat ze met Origi de spits van de Rode Duivels voor de volgende tien jaar gevonden hadden. Hij doet me denken aan O Fenomeno (Ronaldo, nvdr.). Oké… De belangrijkste goals op het WK? Die tegen de VS. Een goal van… Romelu. Een assist op Kevin De Bruyne van… Romelu. Bedankt. En daarna kwam Michy. Ik vind Batshuayi leuk, hè. Maar… Ze zeggen dat iedereen van Michy houdt. Waarom? Een dribbeltje hier, een dribbeltje daar. Het is een mooie voetballer om naar te kijken, maar goals, dat wil je toch van een spits? Nee, dat is niet meer genoeg. Ze hebben Romelu al duizend keer begraven. Al z’n concurrenten waren zogezegd beter dan hij. Waarom is dat alleen bij hem? Omdat hij aardig is. Hij spreekt niet, zegt alleen positieve dingen, gebruikt zijn verstand en volhardt. En toch krijgt hij bagger over zich.”

Photo News

Lukaku blikte ook terug op Euro 2016. “Marc Wilmots? Wie? Hij zou enkel geluk hebben gehad dat de spelers hem naar de titel zouden hebben geleid. De ploeg was goed, maar niemand wees ons de weg. Ik vond hem niet zo goed. Met de spelers die hij had, zie hij gewoon: Geef de bal maar aan Eden. Hij kon geen echte ploeg smeden. Dat was jammer.”