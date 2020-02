Yves Leterme bezorgt Kevin De Bruyne kopzorgen: Manchester City zwaar gestraft door UEFA

Volgens de Europese voetbalbond heeft City de financiële tegemoetkoming van hoofdsponsor Etihad Airways tussen 2012 en 2016 te hoog ingeschat . De Engelse landskampioen zou ook niet meegewerkt hebben aan het onderzoek van de arbitragecommissie van de UEFA.

Dat kost de club nu een Europese schorsing voor de seizoenen 2020-2021 en 2021-2022, plus een boete van 30 miljoen euro. City kondigde vrijwel meteen aan dat het in beroep gaat bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS).

“De club is ontgoocheld, maar de uitspraak van de UEFA komt niet als een verrassing”, aldus de Citizens, die er zo voor zorgen dat de schorsing en boete voorlopig opgeschort worden tot er een definitieve uitspraak is van het TAS.

“Om het kort te zeggen: dit is een zaak die gestart is door de UEFA, geleid is door de UEFA en beoordeeld is door de UEFA. In december 2018 maakte de UEFA Chief Investigator publiekelijk bekend welke sanctie hij ons wilde opleggen, nog voor er een onderzoek begonnen was. Er bestond dus weinig twijfel over het resultaat daarvan. Nu dit gebrekkige proces voorbij is, zoeken we zo snel mogelijk het oordeel van een onpartijdig orgaan.”

Leterme

Manchester City vecht al sinds mei van vorig jaar tegen het onderzoek van die UEFA Chief Investigator. Dat is niemand minder dan oud-premier Yves Leterme. De club was destijds niet opgezet met de beslissing van de Belg - na publicaties in de media op basis van Football Leaks - om de financiële wandel van de club (opnieuw) onder de loep te nemen.

“De lekken naar de media zijn tekenend voor het proces dat door Leterme wordt gecontroleerd”, reageerden de Citizens toen. “Dit is een vijandig proces.”

In 2014 veroordeelde de UEFA City al eens voor inbreuken op de Financial Fair Play. Het kostte de club van Kevin De Bruyne toen 57 miljoen, waarvan 37 miljoen voorwaardelijk. Bovendien moest de Engelse topclub in de Champions League (2014-2015) met een beperkte selectie aantreden.

City doet al voor het zevende seizoen op rij mee in de knock-outfase van de Champions League. Real Madrid is in de achtste finales de tegenstander. Hun beste resultaat tot dusver was een halve finale in het seizoen 2015-2016. Vorig jaar was Tottenham in de kwartfinales te sterk.