Nooit zoveel jongeren na school naar academie

Het aantal kinderen dat na school naar de academie gaat, heeft een nieuwe recordhoogte bereikt. Dit schooljaar gaat het om 204.754 leerlingen, wat een stijging is van 2,7 procent in vergelijking met het schooljaar voordien. In de lagere school is zelfs één op de vijf leerlingen ingeschreven in het deeltijds kunstonderwijs. De stijging heeft onder meer te maken met allerlei nieuwe richtingen die er zijn bijgekomen, zoals een dj-opleiding. Bovendien kunnen sinds vorig schooljaar 6- en 7-jarigen zich voor het eerst inschrijven voor alle opleidingen, terwijl dat voordien niet mogelijk was voor muziek en woordkunst-drama.

De overgrote meerderheid van de kinderen (91.211) leert een muziekinstrument op de academie, gevolgd door beeldende en audiovisuele kunsten (72.630). Vandaag is het trouwens ‘Dag van de Academies’, met allerlei activiteiten in het deeltijds kunstonderwijs voor wie eens wil gaan kijken hoe het eraan toegaat.(jvde)