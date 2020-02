Loslippige opa nekt bende van ‘visboeren’

Een trofee voor burgemeester Bart De Wever (N-VA) moest het worden, de succesvolle jacht op de broers Rachid, Mohamed en Hassan A., telgen van een familie vishandelaars in ’t Stad. Vlak voor hij de strijd met uitdager Kris Peeters (CD&V) om de Antwerpse burgemeesterssjerp eind 2018 in zijn voordeel zou beslechten, was een succes in de strijd tegen de uit de hand lopende drugstrafiek mooi meegenomen. Was de burgemeester in staat de grote drugsfamilies in zijn stad het hoofd te bieden of niet? Het bleek de inzet van de verkiezingen.

Ook voor het befaamde Kali-team van de federale politie, net voordien speciaal opgericht om de cocaïne-problematiek in de Antwerpse haven aan te pakken, is het kortwieken van de visboeren een eerste symbooldossier. De grote middelen werden aangewend. De hele familie stond maandenlang onder telefoontap en werd dag en nacht geobserveerd. Alleen, zo zal het gerechtelijk onderzoek later uitwijzen, spraken de broers nooit over de telefoon over hun lucratieve bijverdienste. Ze opereerden enkel via versleutelde, niet te traceren telefoons.

Deugnieten

Maar één man praatte wel aan de telefoon: Mohamed A., schoonvader van de visboeren, die in Brazilië ooit veroordeeld werd voor drugssmokkel. De 72-jarige man woont op Linkeroever in een bescheiden appartementje, met een pensioentje van duizend euro. Speurders plaatsten afluisterapparatuur in zijn appartement en capteerden gesprekken van een Colombiaanse bezoeker over een zending van bijna een halve ton coke via de Antwerpse haven.

En er is meer. De schoonvader blijkt smoorverliefd op een Spaanse die 33 jaar jonger is. Aan de telefoon pocht hij over hoe gemakkelijk je “deugnieten” – codetaal voor 100.000 euro cash – naar Marokko, zijn thuisland, kan smokkelen. “Je moet grote biljetten van vijfhonderd euro inpakken in aluminiumfolie en innaaien in een vest”, noteren de speurders op de telefoontap. Hij wordt ook gefilmd wanneer hij 140.000 euro cash overhandigt aan de Colombiaanse tussenpersoon. “Dat was chocolade”, verklaart hij tijdens zijn verhoor. Het onderzoek leert dat hij zijn Spaanse vriendin drie eigendommen in Spanje cadeau heeft gedaan.

“Nodeloos schieten met bazooka”

Deze week is het strafproces gestart, met de helft van de visboeren-familie op de beklaagdenbank. De advocaten doen het hele onderzoek af als een heksenjacht in volle verkiezingsstrijd. “Ze hebben hoogstens enkele viskes in het zwart verkocht”, zeggen ze. En de met cash geld betaalde loft in het Hilton in het Marokkaanse Tanger dan? Allemaal uit te leggen, maar het heeft zeker niets met drugs te maken, klinkt het.

De advocaten houden vol dat hun vijf viswinkels in het Antwerpse niet dienen om drugsgeld wit te wassen. “Ach, schoonvader Mohamed is niet veel anders dan andere mannen”, zei advocaat Johan Platteau. “Hij is iemand die droomt van geld verdienen en jonge vrouwen. Hij wil indruk maken.”

“Cliënt is pathologische leugenaar”

Toch moesten de drie broers deze week aanhoren dat de Antwerpse procureur hen vijf jaar achter de tralies wil. Schoonvader Mohamed A. riskeert zelfs zeven jaar cel. Hij reageert laconiek op alle betichtingen. “Allemaal blabla. Ik wist al lang dat jullie mij afluisterden. Alsof ik die micro’s in mijn appartement niet had zien hangen.”

Ook zijn advocaat Carl Slabbaert probeerde hem deze week weg te zetten als een praatjesmaker, een verliefde opschepper. In allerijl bestelde hij nog een psychiatrisch onderzoek voor zijn cliënt. Om uit te klaren of hij geen pathologische leugenaar is. Uitspraak volgt over twee weken.