Banksy viert Valentijn

Banksy heeft weer toegeslagen. En het thema is duidelijk: de straatkunstenaar heeft naar aanleiding van Valentijn een nieuw werk gemaakt op een muur in het Britse Bristol. Dat bevestigde hij op zijn Instagramaccount. Een klein meisje schiet met een katapult iets in de lucht en er ontstaat een ontploffing van rode bloemblaadjes.

De eigenaar van het huis waarop Banksy zijn nieuwe werk maakte, is enthousiast en zoekt een manier om het kunstwerk te beschermen. “Mijn angst is dat storm Dennis hier in het weekend passeert. Ik wil echt proberen om de bloemblaadjes te behouden”, zegt de man in The Guardian. (sgg)