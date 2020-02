Koppel dat Grietje (73) neerschoot, houdt speurders aan het lijntje

Imraan A. (31) en Summer A. (25) moesten vrijdag allebei voor de raadkamer in Kortrijk verschijnen voor het neerschieten van de Nederlandse Grietje W. (73) uit Wielsbeke. Het slachtoffer kreeg begin deze week een kogel in de schouder en werd ook door een schampschot geraakt aan het hoofd, maar zou intussen aan de beterhand zijn.

Imraan A. bleef aangehouden en Summer A. kreeg uitstel omdat er nog veel onduidelijkheden zijn. Volgens de speurders is dat vooral te wijten aan de verdachten zelf. “Als ze al niet naar elkaar wijzen, lijken ze aan selectief geheugenverlies te lijden. Ze zijn met onze voeten aan het spelen”, klinkt het. “De vrouwelijke verdachte kan alles wat er gebeurd is, beschrijven tot in Wielsbeke. Maar vanaf dan is het plots gedaan. Ze herinnert zich niets meer. En vanaf haar vertrek uit Wielsbeke weet ze wel weer alles.”

Imraan A. verklaarde eerder dat Summer geschoten had. Ze zou jaloers geweest zijn omdat haar man een seksuele relatie had met de 73-jarige.

De speurders hopen dat het onderzoek naar kruitsporen op hun kledij meer duidelijkheid zal scheppen over wie nu uiteindelijk de schutter was. (gsd)