Reacties na het ontslag van Koen Geens: “Dit is een falen van alle politici”

Wat zijn de reacties, een dag nadat CD&V-voorzitter Koen Geens de handdoek in de ring gooide als koninkijk opdrachthouder? De krantencommentaren trekken grotendeels dezelfde conclusies: we gaan richting nieuwe verkiezingen. En daar heeft geen enkele partij iets bij te winnen, tenzij het Vlaams Belang. Kristof Calvo (Groen) vraagt ondertussen om de progressieve linkse piste toch te proberen.

Volgens de krant De Tijd lijktde politieke crisis de crisis van de Belgische staat en het politieke systeem te worden. “Nieuwe verkiezingen zullen niet meer over migratie, klimaat en pensioenen gaan. Ze zullen gaan over het functioneren van België zelf, over staatsstructuren, over het onvermogen van politieke partijen en over het politieke systeem zelf.” Kristof Calvo vraagt in diezelfde krant om een progressieve regering een kans te geven. “Groen verdient de fair-playprijs van de formatie. We hebben ons altijd constructief opgesteld”, zegt hij.

“Wij hebben er ook genoeg van”, schrijft de Franstalige krant L’Echo, en wijst op de financiële situatie van ons land: “Op een dag zullen we het kiesstelsel fundamenteel moeten herzien om te voorkomen dat een handvol politici het land blokkeren”

Politicoloog Carl Devos wijst op het gebrek aan vertrouwen tussen de onderhandelaars:

In ‘De Afspraak op Vrijdag’ wees Egbert Lachaert, kandidaat-voorzitter van de Open VLD, erop dat ook CD&V schuld treft. “Het speelveld werd beperkt tot de paars-gele piste”, klonk het.

Volgens CD&V-voorzitter Joachim Coens heeft CD&V wel degelijk alles geprobeerd om een stabiele regering op de been te brengen, en hij bedankt zijn partijgenoot Koen Geens daarvoor. In ‘De ochtend’ op Radio 1 zei hij dat er geen deuren gesloten waren voor CD&V, maar toonde ook niet meteen enthousiasme voor Vivaldi: “De ontgoocheling is groot, zeker ten opzichte van de PS, die toch het vertrouwen wat geschaad heeft bij ons, dus we voelen niet onmiddellijk de neiging om Vivaldi te proberen.”

De Standaard noemt de Vivaldi-coalitie de laatst mogelijke strohalm om nieuwe verkiezingen te vermijden. Magnette bluft als hij zegt niet bang te zijn van nieuwe verkiezingen, terwijl Open Vld en CD&V zeker wél bang moeten zijn voor nieuwe verkiezingen. CD& V krijgt het mes op de keel: “Het overleven van de christendemocraten staat op het spel en ze krijgen niet de gunst zich daar illusies over te koesteren.” Misschien staat niet België op het spel, maar de particratie. “Zonder radicaal nieuwe ideeën, of een uitdager à la Macron, zou het een democratisch pijnlijke kaalslag kunnen worden.”

Volgens Nieuwsblad- commentator Peter Mijlemans gaan nieuwe verkiezingen niets oplossen: “Vervroegde verkiezingen lossen het probleem van wederzijds wantrouwen en die egelstelling van het eigen grote gelijk niet op.” Niemand - behalve Vlaams Belang - wil ze dan ook, de nieuwe verkiezingen: “Ook PS niet, al kan het de partij weinig schelen. Het is de enige grote speler die volgens de peilingen geen klappen zal moeten incasseren. Maar hoewel niemand het wil, werken de partijen al sinds de avond van 26 mei naar nieuwe verkiezingen toe.”

In Het Laatste Nieuws wordt duidelijkheid gevraagd van CD&V: gaan ze nu mee in Vivaldi of niet? “Voor eens en voor altijd, CD&V: willen jullie onderhandelen over Vivaldi? Is het ja of nee? Joachim Coens, verlos ons uit dit lijden. Liever de korte dan de lange pijn. ”

De franstalige krant La Libre Belgique noemt deze crisis een collectief falen: “Dit is een falen van alle politici. Van een politiek systeem dat buiten adem is. Van instellingen die al zo vaak hervormd zijn dat ze blokkeren.”

Le Soir vindt het brutaal dat Koen Geens de schuld van de federale impasse doorschuift naar de PS. “Het veto tegen N-VA was al zo vaak uitgesproken dat je moeilijk nog verrast kan zijn”, klinkt het. De krant verwijt CD&V tijd te hebben verspild met het opnieuw onderzoeken van de paars-gele piste. Ze hopen nu op een portie gezond verstand. “De enige die we kunnen feliciteren was Georges-Louis-Jésus Bouchez, hij had dit scenario voorspeld.”

