Coronavirus: Bpost schort verzending brieven en pakjes naar China op

Bpost schort vanaf zaterdag de verzending van brieven en pakjes naar China op wegens transportproblemen als gevolg van het coronavirus. Dat heeft het postbedrijf bekendgemaakt.

Bpost vraagt klanten om hun brieven en pakjes naar China voorlopig niet af te geven in de postkantoren of postpunten. Bpost volgt intussen de situatie op de voet op en zal zijn klanten informeren zodra de verzending kan worden hervat.

Voor pakjes en brieven afkomstig uit China blijft bpost de uitreiking verzekeren, aldus nog het bedrijf.

Als gevolg van het coronavirus worden steeds meer vluchten richting China gestaakt, en dit heeft gevolgen voor heel wat postbedrijven. Zo maakte Deutsche Post vrijdag bekend dat het stopt met de verzending van pakjes naar China.

bekijk ook

Het coronavirus duikt op in België: dit weten we al over de besmetting

UITGELEGD. Wat is het coronavirus?