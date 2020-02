Ouders onder vuur voor “schandalig vuile” auto: “Hoe moet het er thuis dan uitzien?”

De auto van een koppel doet de ronde op het internet nadat een kuisfirma de "schandalig vuile" Mazda op hun Facebookpagina deelde. De professionele schoonmakers hadden liefst zeven uur nodig om de wagen proper te krijgen, maar de post lokt verdeelde reacties uit. "Hoe moet het er dan bij hun thuis uitzien?"

Papiertjes, koeken, opgedroogde modder, toegegeven, het is niet de properste auto die we al gezien hebben. De Mazda werd binnengebracht bij een Australisch poetsbedrijf dat toegaf dat ze op hun Facebookpagina meestal geen ‘voor’-foto’s posten. “Normaal posten we enkel de ‘na’-foto’s, maar in dit geval was de auto zo uitzonderlijk vuil dat we een uitzondering gemaakt hebben.”

Op de Facebookposts kwamen heel wat commentaren. Gaande van “Hoe kan dat nu zo vuil worden, hoe kan iemand het zover laten komen. Ik wil de binnenkant van hun huis niet zien.” tot “dit is absoluut walgelijk, hebben ze nog nooit hun auto gepoetst?”. Andere ouders waren dan weer meer vergevingsgezind en blij dat ze niet de enige zijn waar de auto nogal vuil kan worden.

De slordige ouders zullen volgende keer in ieder geval een ander poetsbedrijf zoeken.