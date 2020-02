Negen burgers gedood in Amerikaanse droneaanval in Oost-Afghanistan

Een droneaanval door Amerikaanse troepen in de Afghaanse provincie Nangarhar heeft vrijdagavond laat aan minstens negen burgers het leven gekost. Dat hebben lokale functionarissen gemeld.

De aanval gebeurde in het district Sorkh Rod, dat onder controle is van de taliban, aldus provincieraadsleden Abdul Qahar Qadir en Ajmal Omar. De doelwitten waren talibanstrijders, maar enkel burgers zijn om het leven gekomen, aldus de woordvoerder van de provinciegouverneur Ataullah Khogyani.

Volgens raadslid Omar waren de slachtoffers op de terugweg van een picknick uit het naburige district Khogyani.

Volgens een talibanwoordvoerder waren twee voertuigen getroffen die elf burgers aan boord hadden. Het Amerikaanse leger in Afghanistan reageerde niet onmiddellijk.

Nangarhar is een van de meest woelige provincies, waar zowel talibanstrijders en militanten van Islamitische Staat (IS) actief zijn. De aanval gebeurde nu de VS en taliban dicht bij een mogelijk vredesakkoord komen, na meer dan anderhalf jaar van onderhandelingen om een einde te maken aan de oorlog in het land.

De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper zei donderdag in Brussel nog dat de VS en de taliban een “voorstel” hadden onderhandeld om gedurende zeven dagen het geweld te beperken. Volgens president Donald Trump zijn de onderhandelaars dicht bij een akkoord.