Joachim Coens: “Vivaldi is een componist, geen politiek project”

CD&V en haar voorzitter Joachim Coens hebben een serieuze kater overgehouden aan de voorbije paar dagen. Dat zei Coens vanmorgen op Radio 1. “We hebben geprobeerd om vanuit onze centrumpositie PS en N-VA samen te brengen. Maar net als er gekust moest worden op Valentijn, liep het lief weg. Ongelooflijk.”

Volgens Coens had zijn partijgenoot Koen Geens echt wel de hoop dat hij met een inhoudelijke nota de twee grote partijen mee zou krijgen. Nu dit niet gelukt is, is de stabiliteit van het land in gevaar zegt hij.

Wat nu? Coens gelooft nog steeds niet in een coalitie met rood, blauw en groen, de zogenaamde Vivaldi-coalitie. “Voor mij is Vivaldi een componist tot vandaag.” Want over Vivaldi heeft Coens veel vragen: wat is het politieke project, welke partijen doen mee ...? “We moeten dit weekend eens goed nadenken. Er zijn nog verschillende opties. Dit land heeft een begroting nodig.”

.@joachimcoens : ‘Ik hoor een componist (Vivaldi) maar er zijn nog andere mogelijkheden om het land te besturen. Dit land heeft een regering nodig. Koopkracht, klimaat, gezondheidszorg: we moeten zien wie daaraan kan meewerken.” @radio1be — Isabel Albers (@italbers) February 15, 2020

De voorzitter van CD&V blijft erop hameren dat de problemen in het land zo groot zijn dat er een meerderheid nodig is aan beide kanten van de taalgrens. Het idee van een noodregering begraaft hij niet. Tegelijkertijd hoopt hij dat de PS nog tot inkeer komt en alsnog met N-VA een deal maakt.

Maar op dit moment is Coens vooral ontgoocheld in de PS die ooit een staatsdragende partij was.

Nieuwe verkiezingen? “Je moet op alles voorbereid zijn, maar de mensen hebben in mei gestemd en ze hebben de kaarten gelegd. Het is aan ons om die kaarten te gebruiken. Verkiezingen zijn geen oplossing.” Eventueel moet er een tijdelijk bestuur komen rond thema’s als het begrotingstekort, maar ook “rond uitkeringen, koopkracht, klimaat, veiligheid en gezondheidszorg”, zegt Coens. “Maar als men vindt dat dit niet moet met meerderheden in beide taalgroepen, betreur ik dat ten stelligste. Dat is de verantwoordelijkheid van die partijen.”