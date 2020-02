Valentijn vergeten? Deze bloemist heeft er iets op gevonden

Een bloemist in Nieuw-Zeeland is met een originele oplossing op de proppen gekomen voor mensen die Valentijn vergeten zijn. Koop een bosje bloemen en zij steken er een briefje bij dat het allemaal hun schuld is.

De bloemist Pine & Ginger heeft een briefje bedacht met een lang excuus om uit te leggen waarom de bloemen te laat zijn gekomen. “Sorry dat je deze bloemen gisteren niet ontving van ons. Onze koerier werd door een hond gebeten op zijn ronde en kon uw bloemen niet meer leveren. De bloemen die geleverd hadden moeten worden, werden maanden geleden al besteld, dat kunnen we bevestigen. Dit was geen last minute bestelling, hij/zij houdt echt wel van jou, geloof ons. Dit is onze schuld.”

Misschien ging de bloemist wel een beetje te ver. Zo was er ook te lezen: “je partner stelde heel zorgvuldig een boeket samen met bloemen die jij leuk vindt en bloemen die hem aan jou doen denken. Spijtig genoeg waren die niet voorhanden. Maar hij weet echt wel welke jouw favorieten zijn.”

Het idee kwam van Daryian Tee, die tot 23.30 nog telefoons kreeg van mensen die Valentijn vergeten waren en nog een speciale levering vroegen.

Foto: Pine & Ginger Floral Co.

