Gepeste Mathéo (14) krijgt steun uit onverwachte hoek: gezicht van van JBC-campagne en uitgenodigd bij Zulte Waregem

Harelbeke - De mama van Matheo (14) uit Harelbeke was het beu dat haar zoon gepest werd omwille van zijn rosse haar, en ze deelde er een emotioneel bericht over op Facebook. Dat werd meer dan 11.000 keer gedeeld en leverde Mathéo steun uit onverwachte hoek op: JBC contacteerde hem voor een campagne, bij Zulte Waregem werd hij uitgenodigd om de spelers te ontmoeten.

Een kort bericht uit verontwaardiging die een storm aan positieve reacties losweekte. Nooit had mama Jessy Soete durven dromen dat haar boodschap zoveel zou teweegbrengen. Na de zoveelste pesterij van haar zoon Matheo (14) – vanwege zijn rosse haar - was ze het beu. Ze deelde een bericht op Facebook dat in geen tijd 11.000 keer gedeeld werd.

LEES OOK. Boodschap van mama die opkomt voor haar gepeste zoon 11.000 keer gedeeld: “Dit is een hart onder de riem na jarenlange nachtmerrie”

Heel wat mensen staken de jongen, die ook autisme heeft, een hart onder de riem. Daarbij ook JBC, die hem een rol zal geven in één van de komende campagnes. “Wat ze precies willen doen, weet ik niet, maar het wordt iets groots”, vertelt Jessy. “Ik ben wel wat bang ervoor, maar toen ik dat aan Matheo vertelde was hij in de wolken. ‘Meen je dat nu echt?’, klonk het. Dan ben ik misschien toch niet zo lelijk.’”

Uitgenodigd bij Zulte

Matheo voelt zich gesteund door alle mooie berichten. Ook van bij van Zulte Waregem kwam er mooi nieuws. De jongen is grote voetbalfan. Toen zijn mama plots telefoon kreeg van Nicolas Persoonsq, de e-sporter van de club, kon Matheo’s geluk niet op. “Zulte Waregem nodigde hem uit om de match tegen KV Kortrijk te bekijken op 29 februari.”

Bovendien mag hij ook alle spelers persoonlijk ontmoeten. “Eigenlijk is Matheo fan van Club Brugge, maar het feit dat Jelle Vossen er nu speelt vindt hij super. Voetbal – en autosport – zijn zijn passie, deze kans laat hij dus niet schieten.”

Zijn mama benadrukt wel dat hoeveel deugd het ook doet, dit nooit de bedoeling is geweest. “Eigenlijk wilde ik gewoon mijn stem laten horen omtrent het pesten”, zegt ze. “Daarom plan ik ook nog iets te doen voor alle lotgenoten.”