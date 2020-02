Eerste dode door coronavirus in Europa: 80-jarige toerist overleden in Frans ziekenhuis

Het coronavirus Covid-19 heeft een eerste dodelijk slachtoffer gemaakt in Europa: in Frankrijk is een Chinese toerist gestorven aan het virus. Het gaat om de eerste coronadode buiten Azië.

De Franse Minister van Volksgezondheid Agnès Buzyn heeft bekendgemaakt dat in een Frans ziekenhuis vrijdag een 80-jarige Chinese toerist is overleden aan het coronavirus Covid-19. Het gaat om het eerste overlijden aan het virus in Europa. De man, die uit de provincie Hubei kwam, was eind januari opgenomen in het Bichat-Claude Bernard Hospital in Parijs.

“Zijn toestand was snel achteruit gegaan en hij was al een aantal dagen kritiek”, zei Buzyn in een televisiestatement. Ook de dochter van de man was besmet met het coronavirus . Zij zou het ziekenhuis binnenkort mogen verlaten.

“We wisten dat deze patiënt erg ziek was”, zegt viroloog Marc Van Ranst aan de VRT. “Het zijn vooral oudere mensen of mensen met onderliggende aandoeningen die sterven aan deze infectie. Dit is dan wel de eerste dode in Europa, maar dit was verwacht.”

Tot nu toe waren er nog geen doden gevallen buiten Azië en maar drie buiten China: in de Filippijnen, in Hong Kong en Japan.

In totaal kwamen in China al 1.519 mensen om het leven door Covid-19. Het aantal besmettingen in het land liep op tot 66.000. Het merendeel van de gevallen zijn vastgesteld in Hubei.

Intussen heeft het virus ook Afrika bereikt. In Egypte is een buitenlander opgenomen in het ziekenhuis en in quarantaine geplaatst.