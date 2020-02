Zwaarbewolkt en rukwinden op komst

Het wordt zaterdagnamiddag vaak zwaarbewolkt. Tegen de avond is er kans op wat regen in het uiterste westen van het land, elders blijft het droog met soms enkele opklaringen. Rukwinden halen zaterdag al mogelijk 60 tot 70 kilometer per uur. Zondag halen de rukwinden mogelijk tot 70 à 90 kilometer per uur, zo meldt het KMI.

Wat moeten we verwachten van storm Dennis? “Het kan pittig worden”

Het is zacht weer met maxima tussen 7 graden op de Ardense hoogvlakten en 12 graden in Vlaanderen. De zuidelijke tot zuidwestelijke wind neemt toe naar matig tot vrij krachtig, aan zee soms krachtig. De rukwinden halen 60 tot 70 kilometer per uur. Zaterdagavond en -nacht wordt het zwaarbewolkt in de meeste streken. De regenzone trekt vanuit het westen naar het centrum van het land met lichte regen. Op het einde van de nacht bereikt de storing het oosten, de rukwinden halen dan 70 tot 90 kilometer per uur. De minima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 12 graden in Vlaanderen.

Zondag is het overwegend zwaarbewolkt met enkele buien of wat regen. In de namiddag trekt een actieve regenzone vanuit het westen naar het centrum over het land. In de Ardennen vallen er enkele buien, maar is er kans op enkele korte opklaringen. Het wordt zeer zacht met maxima tussen 12 en 16 graden. De zuidwestenwind trekt verder aan en wordt krachtig. Aan de kust waait hij soms zeer krachtig. Er zijn rukwinden mogelijk tot 70 à 90 kilomter per uut. Ook zondagavond blijft het zwaarbewolkt met matige regen. Tijdens de nacht wordt het geleidelijk droger met opklaringen vanaf de kust. In het zuiden van het land blijft het regenachtig. De minima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 7 graden in het centrum van het land. De wind wordt geleidelijk matig in het binnenland en vrij krachtig aan de kust. Eerst rukwinden tot 90 kilometer per uur, tegen de ochtend verzwakken die naar 50 kilometer per uur.

Na het weekend wordt het opnieuw wisselend bewolkt met buien op maandag en dinsdag. Vooral maandagnamiddag vallen er buien met kans op een donderslag en eventueel korrelhagel. De wind waait beide dagen matig tot vrij krachtig en aan de kust soms krachtig uit zuidwest. Dinsdag blijft het onstabiel met afwisselend opklaringen, stapelwolken en soms buien. Dinsdag en woensdag zijn in de Ardennen soms winterse buien mogelijk. Uiteindelijk zal het donderdag tijdelijk droger worden met opklaringen. De temperaturen halen 5 tot 10 graden. Een nieuwe regenzone trekt donderdagnacht over ons land.