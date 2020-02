Anderlecht kaapt sportief manager Peter Verbeke weg bij AA Gent

Opvallende move alweer in de sportieve structuur van Anderlecht. De Brusselaars halen sportief manager Peter Verbeke weg bij AA Gent. Verbeke gaf donderdag zijn ontslag bij de Buffalo’s en komt de staf van Anderlecht versterken. Hij zal worden ingeschakeld voor de scouting en komt dus niet als een vervanger van Michael Verschueren.

Verbeke was sinds oktober 2018 aan de slag bij AA Gent waar hij verantwoordelijk was voor de rekrutering bij de A-kern, de beloften en de jeugd. Hij was te kort bij de Buffalo’s (1 jaar en 3 maanden) om een grote inbreng te hebben in de succesvolle transfers van AA Gent voorbije zomer.

In de vijf jaren daarvoor werkte hij bij Club Brugge. Eerst als verantwoordelijke van de transfers bij de jeugd, tussen 2015 en 2018 was hij aan de slag als scoutingscoördinator van de A-kern.

