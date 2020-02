Een dode door storm Dennis,“één van de zwaarste ooit” in Groot-Brittannië

Na Ciara vorige week is het nu de beurt aan storm Dennis om huis te houden. Vooral in het Verenigd Koninkrijk verwacht men zich aan “een van de zwaarste stormen ooit”. In Herne Bay, Kent, viel al een dode door het zware weer. In België lijkt het mee te zullen vallen, al worden er wel voorzorgsmaatregelen genomen.

In Birmingham leggen stewards zandzakjes om de toegangswegen naar het stadion vrij te houden Foto: Action Images via Reuters

Stormdepressie Dennis heeft een leven geëist: in Kent, overleefde een tiener die de zee was ingedoken, de enorme golven niet. Hij werd opgevist door een reddingshelikopter en er werd getracht hem te reanimeren, maar tevergeefs.

De storm trekt op dit moment over Schotland en Groot-Brittannië. Er worden rukwinden tot 110 km per uur verwacht, samen met hevige regen - in sommige gebieden wordt voorspeld dat het water 1.5 meter hoog zal komen te staan. Honderden vluchten worden afgelast, naar schatting 40.000 passagiers zouden getroffen zijn. Ook het treinverkeer loopt ernstige vertragingen op. Ook het leger is op verschillende plaatsen ingeschakeld.

In het Verenigd Koninkrijk is men nog maar net bekomen van Ciara, die vorig weekend woedde. Experts verwachten dat de schade nog groter kan zijn, aangezien de bodem op vele plaatsen nog verzadigd is. “De regen kan enorme schade veroorzaken bij talrijke gebouwen”, aldus het Met Office, het weerkundige instituut van het Verenigd Koninkrijk.

Parken afgesloten

Ons land ligt net in de zuidoostelijke flank van die omvangrijke stormdepressie. Hier worden rukwinden tussen de 70 en 90 km/uur verwacht - niet zo hevig als Ciara vorige week, dus. Lokaal zijn rukwinden rond 100 kilometer/u niet uitgesloten. Het gaat ook regenen, en het blijft zacht met temperaturen tot 15 graden. “Onstuimig weer”, noemt weervrouw Sabine Hagedoren het op de VRT. n de nacht van zaterdag op zondag geldt daarom code geel. Er wordt gewaarschuwd op de weg voldoende afstand te nemen, je auto niet onder een boom te parkeren en alles wat in de tuin ligt en kan wegwaaien, vast te maken.

Leefmilieu Brussel kondigde al aan dat vanaf zaterdagavond 18 uur tot maandagochtend alle Brusselse gewestelijke parken afgesloten worden. In Antwerpen wordt De Valentijnsrun in het Rivierenhof in Deurne afgelast voor het tweede weekend op rij - vorige week strooide Ciara nog roet in het eten.

Een kapper in Yorkshire, Engeland Foto: AP