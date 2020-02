Man overgiet zich met benzine op veiligheidsconferentie in München: politie verhindert dat hij zich in brand steekt

Bij de veiligheidsconferentie in München heeft een man zich met benzine overgoten. Toen hij zich met een aansteker in de hand tussen demonstranten wilde mengen, werd hij volgens de lokale nieuwszender BR24 in Beieren overmeesterd door de politie.

De politie van München meldde het incident op Twitter. De politie kon verhinderen dat de man zichzelf in brand stak, klonk het.

Het is nog niet duidelijk of de man bij de demonstranten hoorde en of hij van plan was zichzelf daadwerkelijk in brand te steken. Hij is met vergiftigingsverschijnsel opgenomen in het ziekenhuis.

Bij de veiligheidsconferentie komen dit weekend zowat veertig staatshoofden en regeringsleiders en honderd ministers bijeen om over internationale veiligheidskwesties te praten. Naar schatting 4000 mensen demonstreerden zaterdag buiten het conferentieoord.