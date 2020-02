Honderden mensen betogen tegen mars van neonazi’s in Dresden

In de Duitse stad Dresden zijn zaterdag honderden mensen op straat gekomen een neonazistische herdenkingsmars te voorkomen. De politie is massaal uitgerukt om zowel de extreemrechtse manifestatie als de tegenbetoging te beveiligen. Tot nu toe is alles rustig verlopen, klinkt het bij de politie.

De betogers van de linkse organisatie “Aktionsbündnis 13. Februar 2020” waren zaterdag kort na de middag met twee protesttreinen aangekomen aan het stadhuis van Dresden. Aan een nabijgelegen skatepark hebben ook enkele honderden neonazi’s zich verzameld. Zij zijn van plan later op de dag deel te nemen aan een “rouwmars” naar aanleiding van de 75ste verjaardag van het bombardement op Dresden, aan het eind van WO II.

De politie is in groten getale aanwezig om te voorkomen dat beide groepen elkaar treffen. Er zijn versperringen opgericht om de twee groepen manifestanten van elkaar te scheiden. Er worden onder meer ook paarden en helikopters ingezet. De politie van de deelstaat Saksen krijgt ook steun van de nationale politiedienst en van de politiekorpsen van de deelstaten Thüringen, Brandenburg, Berlijn en Sleeswijk-Holstein. Hoeveel politiemensen er in totaal worden ingezet, wordt niet meegedeeld.

In de stad Dresden werden op 13 februari 1945 en de dagen daarop zware verwoestingen aangericht door Britse en Amerikaanse bombardementen. Daarbij zijn naar schatting 25.000 mensen om het leven gekomen.

